Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
Определились все пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2020/21.
По шесть лучших команд из Западной и Восточной конференций прошли в плей-офф, еще четыре места в играх на вылет определились через турнир плей-ин. По итогам турнира место в плей-офф завоевали «Бостон», «Вашингтон», «Лейкерс» и «Мемфис».
Все пары первого раунда плей-офф НБА:
Западная конференция
«Юта» (1) — «Мемфис» (8)
«Финикс» (2) — «Лейкерс» (7)
«Денвер» (3) — «Портленд» (6)
«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Вашингтон» (8)
«Бруклин» (2) — «Бостон» (7)
«Милуоки» (3) — «Майами» (6)
«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)
Плей-офф НБА стартует сегодня, 22 мая. Первой игрой станет встреча «Милуоки» и «Майами», начало — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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