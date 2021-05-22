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Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

08:36

Определились все пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2020/21.

По шесть лучших команд из Западной и Восточной конференций прошли в плей-офф, еще четыре места в играх на вылет определились через турнир плей-ин. По итогам турнира место в плей-офф завоевали «Бостон», «Вашингтон», «Лейкерс» и «Мемфис».

Все пары первого раунда плей-офф НБА:

Западная конференция
«Юта» (1) — «Мемфис» (8)
«Финикс» (2) — «Лейкерс» (7)
«Денвер» (3) — «Портленд» (6)
«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)

Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Вашингтон» (8)
«Бруклин» (2) — «Бостон» (7)
«Милуоки» (3) — «Майами» (6)
«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)

Плей-офф НБА стартует сегодня, 22 мая. Первой игрой станет встреча «Милуоки» и «Майами», начало — в 21.00 (мск).

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