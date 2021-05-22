Карри прокомментировал непопадание «Голден Стэйт» в плей-офф НБА
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал непопадание команды в плей-офф НБА после поражения в плей-ин от «Мемфиса» (112:117 ОТ).
«Мы совершили несколько ключевых потерь, которые немного сказались на нас. Мы хотели сыграть правильно, но иногда выходит не так, как ты хочешь. Это мелочи, к которым можно придраться. Мне понравилась наша агрессивность и наши замыслы, но получилось не так, как мы хотели. Очень тяжелое завершение сезона. Но я горжусь всеми, кто вышел на площадку в форме команды сегодня», — приводит слова Карри ESPN.
«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису» в матче плей-ин НБА. Таким образом, «Гриззлиз» получили последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА.
«Уорриорз» не вышли в плей-офф во второй раз подряд. С сезона-2014/15 команда 5 раз играла в финале и трижды становилась чемпионом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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