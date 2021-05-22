Карри прокомментировал непопадание «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал непопадание команды в плей-офф НБА после поражения в плей-ин от «Мемфиса» (112:117 ОТ).

«Мы совершили несколько ключевых потерь, которые немного сказались на нас. Мы хотели сыграть правильно, но иногда выходит не так, как ты хочешь. Это мелочи, к которым можно придраться. Мне понравилась наша агрессивность и наши замыслы, но получилось не так, как мы хотели. Очень тяжелое завершение сезона. Но я горжусь всеми, кто вышел на площадку в форме команды сегодня», — приводит слова Карри ESPN.

«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису» в матче плей-ин НБА. Таким образом, «Гриззлиз» получили последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА.

«Уорриорз» не вышли в плей-офф во второй раз подряд. С сезона-2014/15 команда 5 раз играла в финале и трижды становилась чемпионом.