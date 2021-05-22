«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА
«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису» в матче плей-ин НБА. Таким образом, «Гризлиз» получили последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА.
В первом раунде плей-офф НБА «Мемфис» сыграет против «Юты».
НБА
Плей-ин
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 112:117 OT (29:30, 20:32, 24:16, 26:21, 13:18)
Г: Карри (39), Уиггинс (22 + 10 подборов), Пул (19).
М: Морэнт (35), Брукс (14), Аллен (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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