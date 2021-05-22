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«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА

07:02
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«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису» в матче плей-ин НБА. Таким образом, «Гризлиз» получили последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА.

В первом раунде плей-офф НБА «Мемфис» сыграет против «Юты».

НБА

Плей-ин

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 112:117 OT (29:30, 20:32, 24:16, 26:21, 13:18)

Г: Карри (39), Уиггинс (22 + 10 подборов), Пул (19).

М: Морэнт (35), Брукс (14), Аллен (12).

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