Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Олимпийский чемпион Макги продолжит карьеру в «Финиксе»

22:52
Теги:

Центровой Джавейл Макги продолжит карьеру в «Финиксе». Cоглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что зарплата баскетболиста составит 5 миллионов долларов.

Макги — трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

Прошлый сезон он завершал в «Денвере». В 13 матчах Макги набирал в среднем 5,5 очка и 5,3 подбора за 13,5 минуты.

В составе сборной США 33-летний центровой стал победителем Олимпиады в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Карпин назвал сборную, которая произвела на него наибольшее впечатлением на Евро-2020
Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»
«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд