Олимпийский чемпион Макги продолжит карьеру в «Финиксе»
Центровой Джавейл Макги продолжит карьеру в «Финиксе». Cоглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что зарплата баскетболиста составит 5 миллионов долларов.
Макги — трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».
Прошлый сезон он завершал в «Денвере». В 13 матчах Макги набирал в среднем 5,5 очка и 5,3 подбора за 13,5 минуты.
В составе сборной США 33-летний центровой стал победителем Олимпиады в Токио.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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