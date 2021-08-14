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Деннис Шредер стал баскетболистом «Бостона»

09:15
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«Бостон» объявил о подписании контракта с защитником Деннисом Шредером.

27-летний немец присоединился к «Селтикс» на правах свободного агента.

Ранее Шредер выступал за «Лейкерс». В сезоне-2020/21 защитник набирал в среднем 15,4 очка, 3,5 подбора и 5,8 передачи за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора

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