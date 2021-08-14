Деннис Шредер стал баскетболистом «Бостона»
«Бостон» объявил о подписании контракта с защитником Деннисом Шредером.
27-летний немец присоединился к «Селтикс» на правах свободного агента.
Welcome to Boston, Dennis ?? pic.twitter.com/zBIu8Kjre4— Boston Celtics (@celtics) August 13, 2021
Ранее Шредер выступал за «Лейкерс». В сезоне-2020/21 защитник набирал в среднем 15,4 очка, 3,5 подбора и 5,8 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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