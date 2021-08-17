Эмбиид договорился с «Филадельфией» о контракте на 196 миллионов долларов

Центровой Джоэл Эмбиид договорился с «Филадельфией» о супермаксимальном продлении контракта на 4 года и 196 миллионов долларов, сообщает ESPN.

С учетом действующего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, Эмбиид останется в «Сиксерс» до 2027 года, он получит 261 миллион.

В минувшем сезоне 27-летний камерунец провел 51 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.