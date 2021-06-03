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НБА изменила меры борьбы с недостойным поведением фанатов

04:12

Национальная баскетбольная ассоциация изменила правила борьбы с недостойным поведением болельщиков. Как сообщает The Athletic, изменения были вызваны многочисленными инцидентами со зрителями во время первого раунда плей-офф НБА.

Клубы теперь обязаны три раза за матч объявлять нормы поведения, а также обеспечить повышенную безопасность на аренах.

Кроме того, в дополнение к запрету на посещение матчей, лига призывает инициировать возбуждение дел о правонарушениях.

Во второй раунд плей-офф НБА уже вышли «Атланта», «Филадельфия», «Милуоки» и «Бруклин».

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