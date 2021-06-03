НБА изменила меры борьбы с недостойным поведением фанатов
Национальная баскетбольная ассоциация изменила правила борьбы с недостойным поведением болельщиков. Как сообщает The Athletic, изменения были вызваны многочисленными инцидентами со зрителями во время первого раунда плей-офф НБА.
Клубы теперь обязаны три раза за матч объявлять нормы поведения, а также обеспечить повышенную безопасность на аренах.
Кроме того, в дополнение к запрету на посещение матчей, лига призывает инициировать возбуждение дел о правонарушениях.
Во второй раунд плей-офф НБА уже вышли «Атланта», «Филадельфия», «Милуоки» и «Бруклин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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