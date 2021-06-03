«Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА
«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (129:112). «Сиксерс» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 32 очка.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18)
Ф: Сет Карри (30), Харрис (28), Симмонс (19 + 10 подборов + 11 передач).
В: Бил (32), Уэстбрук (24 + 10 передач), Хачимура (21).
Счет в серии — 4-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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