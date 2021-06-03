Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА

04:49
Теги:

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (129:112). «Сиксерс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 32 очка.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18)

Ф: Сет Карри (30), Харрис (28), Симмонс (19 + 10 подборов + 11 передач).

В: Бил (32), Уэстбрук (24 + 10 передач), Хачимура (21).

Счет в серии — 4-1.

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Украинский футболист отреагировал на возможный переход Ярмоленко в «Спартак»: «Что политиков слушать? Пусть идет»
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия — Канада: дата и время начала прямой трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд