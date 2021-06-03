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Батлер рассчитывает продлить контракт с «Майами»

01:58
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Атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер хочет продолжать выступать за команду. Как сообщает The Miami Herald, 31-летний американец в межсезонье постарается договориться о новом четырехлетнем соглашении на 181 миллион долларов, .

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года. Он включает гарантированную зарплату в 36 миллионов долларов за сезон-2021/22 и опцию на 37,7 миллиона в сезоне-2022/23.

В этом сезоне Батлер сыграл в 52 матчах НБА, набирая в среднем по 21,5 очка за игру.

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