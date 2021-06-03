Батлер рассчитывает продлить контракт с «Майами»
Атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер хочет продолжать выступать за команду. Как сообщает The Miami Herald, 31-летний американец в межсезонье постарается договориться о новом четырехлетнем соглашении на 181 миллион долларов, .
Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года. Он включает гарантированную зарплату в 36 миллионов долларов за сезон-2021/22 и опцию на 37,7 миллиона в сезоне-2022/23.
В этом сезоне Батлер сыграл в 52 матчах НБА, набирая в среднем по 21,5 очка за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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