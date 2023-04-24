«Миннесота» обыграла «Денвер»

«Миннесота» обыграла «Денвер» в четвертом матче раунда плей-офф НБА — 114:108.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, набравший 34 очка.

У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 43 очков и 11 подборов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Денвера». Следующая встреча пройдет 26 апреля, начало — 04.00 мск.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Миннесота» — «Денвер» — 114:108 ОТ (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)

24 апреля. Миннеаполис. Target Center.