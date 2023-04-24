Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:40

«Миннесота» обыграла «Денвер»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Миннесота» обыграла «Денвер» в четвертом матче раунда плей-офф НБА — 114:108.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, набравший 34 очка.

У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 43 очков и 11 подборов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Денвера». Следующая встреча пройдет 26 апреля, начало — 04.00 мск.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Миннесота» — «Денвер» — 114:108 ОТ (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)

24 апреля. Миннеаполис. Target Center.

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
1
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» обыграл «Атланту» и в шаге от выхода во второй раунд
Новости
RSS RSS
Все новости