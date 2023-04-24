Йокич повторил личный рекорд результативности в плей-офф

Центровой «Денвера» Никола Йокич повторил личные рекорд результативности в четвертом матче с «Миннесотой» (108:114 ОТ) в первом раунде плей-офф НБА.

Серб набрал 43 очка, реализовав 15 бросков из 26 с игры. На счету центрового также 11 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Йокич стал 5-м игроком в истории плей-офф НБА, который набрал за игру минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач, реализовав при этом 5 и более трехочковых бросков. Ранее это удавалось Леброну Джеймсу (5 раз), Расселлу Уэстбруку (3), Кевину Дюрэнту и Джамалу Мюррэю.