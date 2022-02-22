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Мэджик Джонсон: «Лейкерс» важно разобраться со своей сущностью и наладить дела в защите"

Мэджик Джонсон считает, что «Лейкерс» важно наладить дела в защите
Анна Горшкова
Корреспондент

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о команде и ее перспективах в сезоне-2021/22 НБА.

«Кто мы? В чем заключается наша сущность? Нам надо разобраться с этим. Когда мы разберемся с этими вопросами, необходимо начать воспроизводить это на площадке на постоянной основе.

Важно разобраться, кто мы такие. И очень важно наладить дела в защите. На протяжении большей части сезона у «Лейкерс» возникали проблемы, но 12 февраля был матч против «Голден Стэйт», в котором, как мне кажется, они что-то такое нашли. Я сказал об этом Леброну во время Супербоула", — приводит слова Джонсона The Undefeated.

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 27 побед в 58 матчах.

Источник: https://theundefeated.com/features/magic-johnson-on-the-nba-75th-anniversary-team-and-fixing-the-lakers/
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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