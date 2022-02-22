Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:21

«Портленд» подпишет 10-дневный контракт с центровым Дрю Юбэнксом

Анна Горшкова
Корреспондент

«Портленд» намерен подписать 10-дневный контракт с центровым Дрю Юбэнксом.

Как сообщает журналист ESPN Эдриана Воджнаровски в Twitter, «Торонто», в который «Сан-Антонио» обменял игрока перед дедлайном, отказался от 25-летнего Юбэнкса после сделки.

Игрок провел четыре сезона в «Сперс» и всего сыграл 148 матчей.

В текущего чемпионата НБА Юбэнкс в составе техасцев провел 49 матчей и набирал в среднем по 4,7 очка и 4,0 подбора за 12 минут на площадке.

«Портленд» занимает 10-е место в турнирной таблице Запада.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1495923126617743368?s=20&t=QxxYlkB7qEcyDLNGm21W1Q
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Сан-Антонио Спёрс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Олимпиада в Пекине была странной? Игры-2026 на севере Италии будут еще веселее
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горан Драгич продолжит карьеру в «Бруклине»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости