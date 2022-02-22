«Портленд» подпишет 10-дневный контракт с центровым Дрю Юбэнксом

«Портленд» намерен подписать 10-дневный контракт с центровым Дрю Юбэнксом.

Как сообщает журналист ESPN Эдриана Воджнаровски в Twitter, «Торонто», в который «Сан-Антонио» обменял игрока перед дедлайном, отказался от 25-летнего Юбэнкса после сделки.

Игрок провел четыре сезона в «Сперс» и всего сыграл 148 матчей.

В текущего чемпионата НБА Юбэнкс в составе техасцев провел 49 матчей и набирал в среднем по 4,7 очка и 4,0 подбора за 12 минут на площадке.

«Портленд» занимает 10-е место в турнирной таблице Запада.