Матч регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» перенесен из-за коронавируса в клубе из Техаса, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Матч должен был пройти в понедельник в Далласе, но хозяева не смогли набрать восемь игроков, чтобы встреча состоялась. Ранее «Маверикс» закрыли тренировочную базу из-за коронавируса.

Также перенесен матч «Чикаго» — «Бостон», запланированный на вторник, так как «Бостон» не смог набрать необходимое количество игроков. Днем ранее была перенесена игра «Селтикс» с «Майами».