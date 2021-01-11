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Матч «Даллас» — «Нью-Орлеан» перенесен из-за коронавируса

21:18
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Матч регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» перенесен из-за коронавируса в клубе из Техаса, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Матч должен был пройти в понедельник в Далласе, но хозяева не смогли набрать восемь игроков, чтобы встреча состоялась. Ранее «Маверикс» закрыли тренировочную базу из-за коронавируса.

Также перенесен матч «Чикаго» — «Бостон», запланированный на вторник, так как «Бостон» не смог набрать необходимое количество игроков. Днем ранее была перенесена игра «Селтикс» с «Майами».

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