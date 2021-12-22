Леброн Джейс пришел на матч против «Финикса» с сигарой в руке
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пришел на домашнюю арену клуба с сигарой в руке. Видео опубликовал Twitter theScore.
LeBron enters the arena with a cigar hand, you guys feeling this?— theScore (@theScore) December 22, 2021
(?: @NBAonTNT)pic.twitter.com/6JbdpHKm08
Сегодня «Лейкерс» принимают «Финикс». По ходу второй четверти хозяева ведут в счете 42:38.
36-летний Джеймс выступает за команду с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он становился чемпионом НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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