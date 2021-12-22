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Леброн Джейс пришел на матч против «Финикса» с сигарой в руке

06:48
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пришел на домашнюю арену клуба с сигарой в руке. Видео опубликовал Twitter theScore.

Сегодня «Лейкерс» принимают «Финикс». По ходу второй четверти хозяева ведут в счете 42:38.

36-летний Джеймс выступает за команду с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он становился чемпионом НБА.

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Евгений Петров все материалы автора
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