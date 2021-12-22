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Леброн Джеймс поднялся на 17-е место по количеству сыгранных матчей в истории НБА

06:35
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 17-е место по количеству сыгранных матчей в истории НБА (учитываются только игры регулярного сезона).

Встреча регулярного чемпионата против «Финикса» стала для 36-летнего американца 1330-й в карьере, он опередил бывшего игрока «Филадельфии» Мозеса Мэлоуна (1329).

Лидером по количеству проведенных матчей в НБА является экс-центровой «Бостона» Роберт Пэриш (1611).

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Иван Торопцев все материалы автора
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