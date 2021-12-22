Леброн Джеймс поднялся на 17-е место по количеству сыгранных матчей в истории НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на 17-е место по количеству сыгранных матчей в истории НБА (учитываются только игры регулярного сезона).
Встреча регулярного чемпионата против «Финикса» стала для 36-летнего американца 1330-й в карьере, он опередил бывшего игрока «Филадельфии» Мозеса Мэлоуна (1329).
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 17th on the all-time GAMES PLAYED list! #NBA75 pic.twitter.com/9yFXsFh24Q— NBA (@NBA) December 22, 2021
Лидером по количеству проведенных матчей в НБА является экс-центровой «Бостона» Роберт Пэриш (1611).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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