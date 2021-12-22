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«Даллас» дома обыграл «Миннесоту»

06:57
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«Даллас» победил «Миннесоту» (114:102) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Джален Брансон — 28 очков. У гостей 26 очков и 14 подборов в активе Карла Энтони Таунса.

«Даллас» занимает восьмое место на Западе. «Миннесота» на девятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)

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Евгений Петров все материалы автора
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