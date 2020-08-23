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Леброн Джеймс вышел на второе место в истории НБА по победам в плей-офф

08:55
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победного матча против «Портленда» (116:108) стал вторым в истории Лиги по выигрышам в плей-офф, сообщает официальный Twitter НБА.

На данный момент у 35-летнего Леброна 158 побед в играх на вылет, что на одну больше, нежели у бывшего центрового «Сперс» Тима Данкана.

До лидера, бывшего разыгрывающего «Лейкерс» Дерека Фишера, остается три победы.

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