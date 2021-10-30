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26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Кливленд»

07:56
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Кливленд» со счетом 113:101.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 26 очков.

«Лейкерс» и «Кливленд» одержали по три победы в шести матчах на старте сезона.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Кливленд» — 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)

30 октября.

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Сергей Разин все материалы автора
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