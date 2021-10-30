26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Кливленд»
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Кливленд» со счетом 113:101.
Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 26 очков.
«Лейкерс» и «Кливленд» одержали по три победы в шести матчах на старте сезона.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Кливленд» — 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)
30 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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