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«Портленд» переиграл «Клипперс», «Денвер» выиграл у «Далласа»

07:37

«Денвер» обыграл «Даллас» (106:75) в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19)

Ден: Бартон (17), Грин (14), Гордон (13), Портер (12).

Дал: Дончич (16), Берк (11), Пауэлл (8).

«Портленд» — «Клипперс» — 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)

П: Лиллард (25), Макколлум (14), Нуркич (14 + 17 подборов).

К: Джордж (42), Кеннард (16), Мэнн (9).

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Евгений Козинов все материалы автора
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