«Портленд» переиграл «Клипперс», «Денвер» выиграл у «Далласа»
«Денвер» обыграл «Даллас» (106:75) в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Даллас» — 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19)
Ден: Бартон (17), Грин (14), Гордон (13), Портер (12).
Дал: Дончич (16), Берк (11), Пауэлл (8).
«Портленд» — «Клипперс» — 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)
П: Лиллард (25), Макколлум (14), Нуркич (14 + 17 подборов).
К: Джордж (42), Кеннард (16), Мэнн (9).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю