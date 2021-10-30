Форвард «Бруклина» Олдридж стал 48-м игроком в истории НБА, набравшим 20 тысяч очков за карьеру
Тяжелый форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж преодолел отметку в 20 тысяч очков за карьеру.
После игры регулярного чемпионата против «Индианы» на счету 36-летнего американца 20 011 очков в НБА. Он стал 48-м баскетболистом в истории лиги, которому покорилось достижение.
2??0??,0??0??0??— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 30, 2021
Congratulations to @aldridge12 on becoming the 48th player in NBA history to score 20,000 career points!!! pic.twitter.com/y08CvOIiuv
Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж объявлял о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, однако в сентябре этого года врачи разрешили баскетболисту играть на профессиональном уровне, после чего он принял решение вернуться в «Бруклин».
В сезоне-2021/22 Олдридж принял участие в 4 матчах «Бруклина», набирая в среднем 9,8 очка, 4,8 подбора и 1,5 блок-шота за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю