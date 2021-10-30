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Форвард «Бруклина» Олдридж стал 48-м игроком в истории НБА, набравшим 20 тысяч очков за карьеру

08:48
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Тяжелый форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж преодолел отметку в 20 тысяч очков за карьеру.

После игры регулярного чемпионата против «Индианы» на счету 36-летнего американца 20 011 очков в НБА. Он стал 48-м баскетболистом в истории лиги, которому покорилось достижение.

Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж объявлял о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, однако в сентябре этого года врачи разрешили баскетболисту играть на профессиональном уровне, после чего он принял решение вернуться в «Бруклин».

В сезоне-2021/22 Олдридж принял участие в 4 матчах «Бруклина», набирая в среднем 9,8 очка, 4,8 подбора и 1,5 блок-шота за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора
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