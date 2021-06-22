Крис Пол, Крис Миддлтон и Кевин Лав готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде

Форварды Крис Миддлтон («Милуоки») и Кевин Лав («Кливленд») заявили, что готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде 2021 года в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Также в расположение команды готов прибыть защитник Крис Пол из «Финикса», добавляет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Защитник «Юты» Донован Митчелл, получивший приглашение в сборную США, отказался от выступления за национальную команду этим летом. 24-летний баскетболист намерен уделить больше времени восстановлению после травмы правого голеностопа.

Также не примет участие в летних Играх лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри. 33-летний баскетболист рассматривал возможность участия в олимпийском турнире на протяжении последних нескольких недель, но в итоге Карри решил отказаться от выступления.

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.