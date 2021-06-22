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Майк Д'Антони пройдет второе собеседование в «Портленде»

18:44
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Помощник главного тренера «Бруклина» Майк Д'Антони приглашен на второе собеседование на должность главного тренера «Портленда», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнароски. Специалист встретится с представителями клуба на этой неделе.

Еще один кандидат на должность Бекки Хэммон («Сан-Антонио») уже прошла второе собеседование в понедельник. Чонси Биллапс («Клипперс») также проведет повторную встречу с «Блэйзерс» на этой неделе.

Должность главного тренера «Портленда» освободилась в июне после отставки Терри Стоттса.

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Иван Шитик все материалы автора
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