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НБА планирует ввести изменения в правила

21:09

НБА планирует в следующем сезоне ввести новые правила с целью ограничить «неестественные движения игроков», которые могут привести к фолу в нападении или отсутствию фола, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Арбитров обучат правильно классифицировать следующие действия, используемые для провоцирования фола:

— Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;

— Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;

— Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.

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Иван Шитик все материалы автора
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