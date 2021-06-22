НБА планирует ввести изменения в правила
НБА планирует в следующем сезоне ввести новые правила с целью ограничить «неестественные движения игроков», которые могут привести к фолу в нападении или отсутствию фола, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Арбитров обучат правильно классифицировать следующие действия, используемые для провоцирования фола:
— Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
— Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
— Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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