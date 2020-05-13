Комиссионер НБА: «Если мы остановимся при первом же случае заражения, тогда нет смысла возобновлять сезон»

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время видеоконференции с советом управляющих лиги заявил, что в случае, если сезон возобновится, его не нужно прерывать снова, если у кого-то из игроков обнаружится коронавирус.

— Если мы остановимся после одного положительного теста, то нет смысла даже начинать, — приводит ESPN слова Сильвера.

Сообщается, что НБА, профсоюз игроков и медицинские эксперты в ближайшее время будут пытаться определиться с тем, какое количество положительных тестов на коронавирус можно считать критическим и достаточным для еще одной приостановки сезона.

Ранее сообщалось, что руководство лиги планирует в ближайшие 2-4 недели объявить окончательное решение по поводу того, возобновлять сезон-2019/20 или нет.