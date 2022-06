Коллекционная карточка Майкла Джордана была продана за сумму более 1 миллиона долларов

Состоялся аукцион Christie's, посвященный легендарному баскетболисту Майклу Джордану, под названием Six Rings: Legacy of the GOAT.

Как сообщает ESPN, коллекционная карточка с изображением Майкла Джордана в дебютном сезоне в НБА была продана за 1,008 миллиона долларов. Это является рекордом для коллекции 1986-87 Fleer Jordan.

Из 23 выпущенных карт к 20-летию сезона-1986/87 только 14 известны и хранятся в частных коллекциях. Остальные 9, как предполагается, пока еще не были обнаружены, поэтому неоткрытая коробка была продана на eBay за 5000 долларов в начале апреля.

Также на аукционе за 378 тысяч долларов были проданы кроссовки Air Jordan Low XIII, в которых Майкл Джордан играл в первых двух четвертях 5-го матча победного финала НБА в 1998 году.

Сегодня исполняется 24 года с того момента, как Джордан с «Чикаго» выиграл чемпионат НБА, совершив легендарный бросок над Брайаном Расселом из «Юты».