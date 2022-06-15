Хэйс приговорен к трем годам лишения свободы условно

Центровой «Нью-Орлеана» Джексон Хэйс приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщает ESPN. Также он обязан отработать 450 часов общественных работ, а также в течение года еженедельно посещать курсы по домашнему насилию и возместить убытки.

22-летний американец наказан за драку с офицерами полиции, который приехали на вызов о домашнем насилии летом 2021 года в Лос-Анджелесе. Полицейские хотели задержать Хэйса и надеть на него наручники, но тот ударил офицера.

В этом сезоне Хэйс сыграл в 72 матчах, набирая в среднем по 9,1 очка и 4,5 подбора.