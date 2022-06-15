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Сегодня, 04:41

«Голден Стэйт» запретил двойнику Клэя Томпсона посещать матчи команды

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный пранкер Доусон Гарли, которого называют «Фальшивый Клэй Томпсон», больше не сможет посещать матчи «Голден Стэйт». Клуб наложил на игрока пожизненный запрет.

Как сообщает SFGATE, пранкер смог проникнуть на площадку арены «Уорриорз» перед пятым матчем финальной серии НБА против «Бостона» (104:94), представившись атакующим защитником команды Клэем Томпсоном.

«Этот человек, ложно выдавая себя за игрока, преднамеренно пытался получить доступ к закрытым помещениям, поэтому он получит пожизненный запрет на посещение арены нашего клуба и арены фарм-клуба», — говорится в заявлении клуба.

БК Голден Стэйт Уорриорз
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