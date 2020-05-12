Кокошков уверен, что сезон в НБА возобновится в августе

Главный тренер «Сакраменто» Игор Кокошков в интервью «Известиям» отметил, что сезон-2019/20 возобновится в НБА в конце лета. Регулярный чемпионат был прерван из-за коронавируса.

— Сейчас многие рассуждают на тему, сможет ли НБА завершить сезон-2019/20. Что вы думаете по этому поводу?

— Постепенно клубы Лиги возвращаются к тренировкам, и я думаю, что в августе мы начнем играть. Это лично мое мнение. Люди хотят смотреть баскетбол, они соскучились по игре! НБА теряет слишком много денег, нарушаются контракты с телевидением, со спонсорами. Если не доиграть текущий сезон, то многие важнейшие процессы, которые нарабатывались годами, могут быть приостановлены, и это приведет к серьезным последствиям для всех участников. Поэтому так важно определить чемпиона сезона-2019/20.

— Как совместить завершение нынешнего сезона и начало следующего?

— Все оставшиеся матчи можно доиграть за несколько месяцев. Потом, возможно, у нас будет два месяца отдыха и, примерно в декабре, мы начнем сезон-2020/21.