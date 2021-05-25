Кларксон признан лучшим шестым игроком сезона в НБА
Защитник «Юты» Джордан Кларксон признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21, информирует сайт лиги.
В голосовании он получил 65 первых мест и набрал 407 очков. Второе место занял одноклубник Кларксона Джо Инглс (272 очка). Третьим стал Деррик Роуз из «Никс» (77 очков).
Кларксон в среднем за игру набирал 18,4 очка, делал 4,0 подбора и 2,5 передачи. На паркете он в среднем проводил 26,7 минут. Всего он провел 68 матчей.
28-летний баскетболист перешел в «Юту» в результате обмена с «Кливлендом» в декабре 2019 года.
Напомним, приз лучшему шестому присуждается игроку, который провел меньше половины своих матчей в сезоне в стартовом составе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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