«Денвер» победил «Портленд» и сравнял счет в серии
«Денвер» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА победил «Портленд» со счетом 128:109.
В составе победителей Никола Йокич набрал 38 очков. У «Блэйзерс» самым результативным стал Дэмьен Лиллард (42 очка).
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Денвер» — «Портленд» — 128:109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22)
Счет в серии: 1-1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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