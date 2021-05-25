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«Денвер» победил «Портленд» и сравнял счет в серии

07:59
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«Денвер» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА победил «Портленд» со счетом 128:109.

В составе победителей Никола Йокич набрал 38 очков. У «Блэйзерс» самым результативным стал Дэмьен Лиллард (42 очка).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Денвер» — «Портленд» — 128:109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22)

Счет в серии: 1-1

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