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«Бруклин» во второй раз переиграл «Бостон»

04:51
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«Бруклин» обыграл «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (130:108). «Нетс» ведут в серии — 2-0.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Бруклин» — «Бостон» — 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)

Бр: Дюрант (26), Харрис (25), Харден (20).

Бос: Смарт (19), Уокер (17), Фурнье (16), Томпсон (15 + 11 подборов).

Счет в серии: 2-0.

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