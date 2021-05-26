«Бруклин» во второй раз переиграл «Бостон»
«Бруклин» обыграл «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (130:108). «Нетс» ведут в серии — 2-0.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Бруклин» — «Бостон» — 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)
Бр: Дюрант (26), Харрис (25), Харден (20).
Бос: Смарт (19), Уокер (17), Фурнье (16), Томпсон (15 + 11 подборов).
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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