Игрок женской НБА заразилась коронавирусом

Защитник «Лос-Анджелеса» Сидни Уиз объявила о положительном тесте на коронавирус. Уиз стала первой представительницей женской НБА, которая заражена COVID-19, сообщает ESPN.

Уиз сдала тест в среду в Аризоне после возвращения из Испании. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо и находится у себя дома в Финиксе в режиме самоизоляции.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте