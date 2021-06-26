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Игрок «Лейкерс» стал жертвой вооруженного ограбления

23:38
Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Фото Instagram
Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Фото Instagram
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Защитник «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал жертвой вооруженного ограбления в начале этого месяца в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ Sports.

Преступление произошло 17 июня около 4 часов утра. Баскетболист стоял на своей подъездной дорожке и разговаривал с друзьями, когда к ним подъехал автомобиль. Из него вышли трое вооруженных мужчин и потребовали у Колдуэлл-Поупа и его друзей все ценные вещи, включая часы Rolex, украшения и iPhone. Грабители скрылись с добычей на сумму около 150 тысяч долларов.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование.

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Иван Шитик все материалы автора
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