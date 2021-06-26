Игрок «Лейкерс» стал жертвой вооруженного ограбления
Защитник «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал жертвой вооруженного ограбления в начале этого месяца в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ Sports.
Преступление произошло 17 июня около 4 часов утра. Баскетболист стоял на своей подъездной дорожке и разговаривал с друзьями, когда к ним подъехал автомобиль. Из него вышли трое вооруженных мужчин и потребовали у Колдуэлл-Поупа и его друзей все ценные вещи, включая часы Rolex, украшения и iPhone. Грабители скрылись с добычей на сумму около 150 тысяч долларов.
Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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