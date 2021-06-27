25 очков Букера помогли «Финикс» победить «Клипперс» в четвертом матче серии
«Финикс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 84:80.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 25 очков. Защитник «Клипперс» Пол Джордж набрал 23 очка и сделал 16 подборов.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 29 июня и начнется в 4:00 мск.
НБА
Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«ЛА Клипперс» — «Финикс» — 80:84 (20:29, 16:21, 30:19, 14:15)
27 июня.
Счет в серии: 1-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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