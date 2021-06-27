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25 очков Букера помогли «Финикс» победить «Клипперс» в четвертом матче серии

06:55
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«Финикс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Клипперс» со счетом 84:80.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 25 очков. Защитник «Клипперс» Пол Джордж набрал 23 очка и сделал 16 подборов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 29 июня и начнется в 4:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«ЛА Клипперс» — «Финикс» — 80:84 (20:29, 16:21, 30:19, 14:15)

27 июня.

Счет в серии: 1-3.

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