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Сэм Кэсселл является одним из претендентов на пост главного тренера «Вашингтона»

16:00
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Ассистент «Филадельфии» Сэм Кэсселл и ассистент «Денвера» Уэс Ансельд являются фаворитами на вакантную должность главного тренера «Вашингтона», сообщает в Twitter инсайдер Bleacher Report Брайан Уиндхорст.

Кэсселл и Ансельд ранее работали в тренерском штабе «Уизардс». Уэс приходится сыном клубной легенде Уэсу Ансельду-старшему.

«Вашингтон» ранее не стал продлевать контракт со Скоттом Бруксом, который возглавлял команду с 2016 года.

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