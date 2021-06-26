Сэм Кэсселл является одним из претендентов на пост главного тренера «Вашингтона»
Ассистент «Филадельфии» Сэм Кэсселл и ассистент «Денвера» Уэс Ансельд являются фаворитами на вакантную должность главного тренера «Вашингтона», сообщает в Twitter инсайдер Bleacher Report Брайан Уиндхорст.
Кэсселл и Ансельд ранее работали в тренерском штабе «Уизардс». Уэс приходится сыном клубной легенде Уэсу Ансельду-старшему.
«Вашингтон» ранее не стал продлевать контракт со Скоттом Бруксом, который возглавлял команду с 2016 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю