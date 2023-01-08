Главный тренер «Лейкерс» Хэм: «На данный момент мы движемся в правильном направлении»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что доволен выступлением своей команды в последних играх.

«Движемся в правильном направлении и учимся на своих ошибках. Я думаю, что все, через что мы прошли, стало для нас огромным уроком. На данный момент мы движемся в правильном направлении», — приводит ESPN слова тренера.

В субботу, 8 января, «Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (136:134) и продлили серию из пяти побед подряд в сезоне.