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8 января, 23:58

Главный тренер «Лейкерс» Хэм: «На данный момент мы движемся в правильном направлении»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что доволен выступлением своей команды в последних играх.

«Движемся в правильном направлении и учимся на своих ошибках. Я думаю, что все, через что мы прошли, стало для нас огромным уроком. На данный момент мы движемся в правильном направлении», — приводит ESPN слова тренера.

В субботу, 8 января, «Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (136:134) и продлили серию из пяти побед подряд в сезоне.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap/_/gameId/401468750
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