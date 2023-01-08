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Дончич: «Я чаще смотрю Евролигу, чем матчи НБА»

Алина Савинова
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Форвард «Далласа» Лука Дончич ответил на вопрос, следит ли он за другими претендентами на получение награды MVP.

«Не особо. Я чаще смотрю Евролигу, чем матчи НБА. Если по телевизору покажут действительно хорошую игру НБА, я посмотрю ее», — приводит Eurohoops слова словенского баскетболиста.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НБА Дончич сыграл в 37 матчах, набирая в среднем за игру 34 очка, совершая 8,8 подбора и делая 8,7 результативные передачи.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1445337/luka-doncic-dallas-mavericks/
Лука Дончич
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