46 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Мемфис»
«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победил «Мемфис» со счетом 113:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 46 очков.
«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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