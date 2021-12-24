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46 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Мемфис»

08:28
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победил «Мемфис» со счетом 113:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 46 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — на четвертой строчке.

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Роман Шишов все материалы автора
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