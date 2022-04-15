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Пол Джордж из-за коронавируса не сыграет с «Нью-Орлеаном»

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Форвард «Клипперс» Пол Джордж не сыграет в матче плей-ин НБА против «Нью-Орлеана», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в своем Twitter. Баскетболист сдал положительный тест на коронавирус.

Матч против «Нью-Орлеана» определит последнего участника плей-офф Западной конференции, который сыграет с чемпионом регулярного сезона «Финиксом». Встреча состоится 16 апреля.

31-летний американец пропустил большую часть сезона из-за разрыва боковой связки локтевого сустава.

В 31 матче сезона НБА Джордж в среднем набирал 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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