Пол Джордж из-за коронавируса не сыграет с «Нью-Орлеаном»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж не сыграет в матче плей-ин НБА против «Нью-Орлеана», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в своем Twitter. Баскетболист сдал положительный тест на коронавирус.

Матч против «Нью-Орлеана» определит последнего участника плей-офф Западной конференции, который сыграет с чемпионом регулярного сезона «Финиксом». Встреча состоится 16 апреля.

31-летний американец пропустил большую часть сезона из-за разрыва боковой связки локтевого сустава.

В 31 матче сезона НБА Джордж в среднем набирал 24,3 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи.