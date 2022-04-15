Уэстбрук рассказал о проблемах в работе с бывшим главным тренером «Лейкерс» Вогелем

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал о подробностях работы с бывшим главным тренером клуба Фрэнком Вогелем.

«Я принимал любые перемены. Не было такого, чтобы я сказал: «Этого я делать не буду». Я не знаю, в чем была его проблема со мной. Я действительно не могу найти ответ на этот вопрос. С самого начала я чувствовал, что должен попытаться доказать Вогелю, на что способен. Честно говоря, все это прискорбно, потому что раньше у меня никогда не было проблем ни с одним из моих тренеров. В общем-то, у меня никогда не было проблем ни с кем, если быть честным», — цитирует Уэстбрука Lakers Nation.

Ранее «озерники» уволили главного тренера Фрэнка Вогеля.

В сезоне-2021/22 Уэстбрук провел в составе «Лейкерс» 78 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, 7,1 подбора и 7,4 передачи.

В турнирной таблице регулярного сезона «озерники» находятся на 11 месте, имея 32 победы в 81 матче. Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф по итогам сезона.