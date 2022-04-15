Дончич пропустит первый матч плей-офф НБА против «Юты»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не сыграет в первом матче плей-офф НБА против «Юты», сообщает инсайдер Эдриан Воджанровски в своей Twitter. По данным источника, выступление 23-летнего словенца во втором матче также под вопросом. «Маверикс» будут наблюдать за состоянием баскетболиста ежедневно.

Словенец получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (130:120). У него выявили растяжение икроножной мышцы левой ноги.

В сезоне-2021/22 Дончич провел 65 матчей, набирая 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи.

Первый матч первого раунда плей-офф Западной конференции «Даллас» - «Юта» состоится 16 апреля.