Леброн Джеймс поддержал разыгрывающего «Финикса» Криса Пола в финале НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил разыгрывающего «Финикса» Криса Пола с победой в первом матче финальной серии плей-офф НБА над «Милуоки» (118:105).
«Первый есть, еще три осталось», — написал у себя в Twitter Джеймс, отметив аккаунт Пола в соцсети.
1 down. 3 to go @CP3— LeBron James (@KingJames) July 7, 2021
Счет в серии «Финикс» — «Милуоки» — 1-0. Второй матч состоится 9 июля, начало — 4.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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