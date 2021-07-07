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Леброн Джеймс поддержал разыгрывающего «Финикса» Криса Пола в финале НБА

08:59
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил разыгрывающего «Финикса» Криса Пола с победой в первом матче финальной серии плей-офф НБА над «Милуоки» (118:105).

«Первый есть, еще три осталось», — написал у себя в Twitter Джеймс, отметив аккаунт Пола в соцсети.

Счет в серии «Финикс» — «Милуоки» — 1-0. Второй матч состоится 9 июля, начало — 4.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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