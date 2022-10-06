Форвард Энтони Дэвис пропустил предсезонный матч «Лейкерс» из-за проблем со спиной
«Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче НБА со счетом 119:115.
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не выходил на площадку из-за мышечного напряжения в пояснице, сообщает ESPN.
В «Лейкерс» решение оставить Дэвиса в резерве назвали мерой предосторожности. В команде не хотят рисковать здоровьем игрока.
Дэвис принял участие в первом предсезонном матче против «Сакраменто» (75:105) и оформил дабл-дабл — 11 очков и 11 подборов.
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