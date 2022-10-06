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6 октября, 09:38

Форвард Энтони Дэвис пропустил предсезонный матч «Лейкерс» из-за проблем со спиной

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче НБА со счетом 119:115.

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не выходил на площадку из-за мышечного напряжения в пояснице, сообщает ESPN.

В «Лейкерс» решение оставить Дэвиса в резерве назвали мерой предосторожности. В команде не хотят рисковать здоровьем игрока.

Дэвис принял участие в первом предсезонном матче против «Сакраменто» (75:105) и оформил дабл-дабл — 11 очков и 11 подборов.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
Энтони Дэвис
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