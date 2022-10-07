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7 октября, 05:02

Форвард «Вашингтона» Кисперт из-за травмы пропустит старт сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт не сможет играть и тренироваться из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, сообщает ESPN. 23-летний американец выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель.

Баскетболист травмировался во время предсезонного матча в Японии, приземлившись на ногу оппонента. Он не успеет восстановиться к старту регулярного чемпионата НБА.

В прошлом сезоне Кисперт сыграл в 77 матчах, набирая в среднем по 8,2 очка и 2,7 подбора.

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