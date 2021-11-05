«Филадельфия» продолжает штрафовать Симмонса за пропущенные матчи
«Филадельфия» оштрафовала разыгрывающего Бена Симмонса на 360 тысяч долларов за пропущенный матч регулярного чемпионата НБА против «Индианы».
Клуб планирует продолжать штрафовать Симмонса до тех пор, пока он не начнет сотрудничать с врачами команды по вопросам своего психического здоровья и выполнять другие обязательства, связанные с баскетболом, сообщает ESPN.
В конце октября Симмонс встретился с главным тренером «Сиксерс» Доком Риверсом и медицинским персоналом, заявив, что морально не готов играть. При этом игрок отказался принять психологическую помощь, предложенную ему клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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