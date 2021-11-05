Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» продолжает штрафовать Симмонса за пропущенные матчи

20:35
Теги:

«Филадельфия» оштрафовала разыгрывающего Бена Симмонса на 360 тысяч долларов за пропущенный матч регулярного чемпионата НБА против «Индианы».

Клуб планирует продолжать штрафовать Симмонса до тех пор, пока он не начнет сотрудничать с врачами команды по вопросам своего психического здоровья и выполнять другие обязательства, связанные с баскетболом, сообщает ESPN.

В конце октября Симмонс встретился с главным тренером «Сиксерс» Доком Риверсом и медицинским персоналом, заявив, что морально не готов играть. При этом игрок отказался принять психологическую помощь, предложенную ему клубом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин обошел еще двух великих в списке лучших бомбардиров и установил личный рекорд
Подозреваемый в избиении мужчины с ребенком рассказал о причинах конфликта
0