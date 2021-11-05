Крис Рок об отказе Ирвинга от вакцинации: «Кайри, ты тупой ублюдок»

Американский актер Крис Рок раскритиковал разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, который был отстранен от матчей НБА после отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщает The Daily Beast.

Во время выступления в Нью-Йорке актер обратился к зрителям с вопросом, присутствуют ли на концерте антиваксеры, и вызвал аплодисменты.

В ответ Рок обратился к Ирвингу: «Кайри, ты тупой ублюдок».

Напомним, что Ирвингу запрещено принимать участие в домашних встречах и тренировках «Бруклина» по правилам штата Нью-Йорк. В клубе приняли решение отстранить 29-летнего разыгрывающего от участия во всех играх и тренировках предстоящего сезона.