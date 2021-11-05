Крис Рок об отказе Ирвинга от вакцинации: «Кайри, ты тупой ублюдок»
Американский актер Крис Рок раскритиковал разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, который был отстранен от матчей НБА после отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщает The Daily Beast.
Во время выступления в Нью-Йорке актер обратился к зрителям с вопросом, присутствуют ли на концерте антиваксеры, и вызвал аплодисменты.
В ответ Рок обратился к Ирвингу: «Кайри, ты тупой ублюдок».
Напомним, что Ирвингу запрещено принимать участие в домашних встречах и тренировках «Бруклина» по правилам штата Нью-Йорк. В клубе приняли решение отстранить 29-летнего разыгрывающего от участия во всех играх и тренировках предстоящего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thedailybeast.com/comedian-chris-rock-blasts-anti-vaxxers-at-nyc-show-says-you-dumb-kyrie-motherfcker?via=twitter_page
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