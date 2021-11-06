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«Вашингтон» переиграл «Мемфис», «Орландо» потерпел поражение от «Сан-Антонио»

04:30
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«Вашингтон» обыграл «Мемфис» (115:87) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Детройт» проиграл «Бруклину» (90:96), «Сан-Антонао» выиграл у «Орландо» (102:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Мемфис» — 115:87 (35:31, 25:16, 31:21, 24:19)

В: Харрелл (18), Бил (17), Гэффорд (15), Нето (15).

М: Джарен Джексон (13), Морэнт (11), Бэйн (10).

«Детройт» — «Бруклин» — 90:96 (23:28, 16:11, 23:39, 28:18)

Д: Каннингем (17), Олиник (14 + 10 подборов), Бей (12), Джозеф (12).

Б: Дюрант (29 + 10 подборов), Олдридж (16), Харден (13 + 10 подборов + 10 передач).

"Орландо" - «Сан-Антонио» — 89:102 (20:30, 16:19, 26:23, 27:30)

О: Энтони (21), Картер (13 + 10 подборов), Саггс (12), Бамба (12).

С: Мюррэй (20 + 11 подборов), Джонсон (20), Уайт (12 + 10 подборов), Васселл (12), Янг (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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