«Вашингтон» переиграл «Мемфис», «Орландо» потерпел поражение от «Сан-Антонио»
«Вашингтон» обыграл «Мемфис» (115:87) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Детройт» проиграл «Бруклину» (90:96), «Сан-Антонао» выиграл у «Орландо» (102:89).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Мемфис» — 115:87 (35:31, 25:16, 31:21, 24:19)
В: Харрелл (18), Бил (17), Гэффорд (15), Нето (15).
М: Джарен Джексон (13), Морэнт (11), Бэйн (10).
«Детройт» — «Бруклин» — 90:96 (23:28, 16:11, 23:39, 28:18)
Д: Каннингем (17), Олиник (14 + 10 подборов), Бей (12), Джозеф (12).
Б: Дюрант (29 + 10 подборов), Олдридж (16), Харден (13 + 10 подборов + 10 передач).
"Орландо" - «Сан-Антонио» — 89:102 (20:30, 16:19, 26:23, 27:30)
О: Энтони (21), Картер (13 + 10 подборов), Саггс (12), Бамба (12).
С: Мюррэй (20 + 11 подборов), Джонсон (20), Уайт (12 + 10 подборов), Васселл (12), Янг (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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