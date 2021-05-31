Энтони Дэвис пропустил вторую половину матча с «Финиксом» из-за травмы
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог выйти на вторую половину матча первого раунда плей-офф НБА против «Финикса» (92:100). Как сообщает в своем Twitter журналист ESPN Стефен Смит, у него растяжение мышц паха. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
Left groin strains for @AntDavis23. He will not return in Game 4. This is the reason I do NOT have the @Lakers as the favorite: Durability. It's all about availability, people!!!— Stephen A Smith (@stephenasmith) May 30, 2021
28-летний игрок успел провести на площадке 19 минут. В его активе шесть очков, четыре подбора и три передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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