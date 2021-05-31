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Энтони Дэвис пропустил вторую половину матча с «Финиксом» из-за травмы

01:30
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог выйти на вторую половину матча первого раунда плей-офф НБА против «Финикса» (92:100). Как сообщает в своем Twitter журналист ESPN Стефен Смит, у него растяжение мышц паха. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

28-летний игрок успел провести на площадке 19 минут. В его активе шесть очков, четыре подбора и три передачи.

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