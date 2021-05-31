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Дабл-дабл Ирвинга принес «Бруклину» третью победу в серии над «Бостоном»

04:36
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«Бруклин» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 141:126.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт, набравший 42 очка. Разыгрывающий Кайл Ирвинг набрал 39 очков и сделал 11 подборов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 2 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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