Дабл-дабл Ирвинга принес «Бруклину» третью победу в серии над «Бостоном»
«Бруклин» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 141:126.
Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт, набравший 42 очка. Разыгрывающий Кайл Ирвинг набрал 39 очков и сделал 11 подборов.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 2 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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